Объем субсидии, предусмотренной АНО «Авангард» законом об областном бюджете на 2022 год, составлял...

Объем субсидии, предусмотренной АНО «Авангард» законом об областном бюджете на 2022 год, составлял более 114 млн руб. за счет средств областного бюджета.В соответствии с Планом работы на 2023 год пройдет проверка законности и эффективности использования средств субсидии, направленной автономной некоммерческой организации «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", сообщила пресс-служба Счетной палаты Владимирской области.Среди основных задач проверки:- анализ состава и структуры расходов АНО «Авангард»;- оценка законности использования средств субсидии;- оценка эффективности использования государственного имущества, переданного АНО «Авангард», проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения данным имуществом;- аудит в сфере закупок, товаров, работ и услуг.Фото https://www.pxfuel.com/