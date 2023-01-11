Роспотребнадзор сообщает, во Владимирской области за последнюю неделю эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ среди подростков и взрослых превышен на 37,4%. При этом, в сравнении с

Роспотребнадзор сообщает, во Владимирской области за последнюю неделю эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ среди подростков и взрослых превышен на 37,4%. При этом, в сравнении с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах. Всего в регионе в медицинские учреждения обратилось 6139 человек с признаками ОРВИ, среди них 2713 детей. Превышение среднеобластного