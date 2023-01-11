Владимирская область возглавила рейтинг российских регионов по приросту мужчин с вредными привычками в 2022 году. Это следует из результатов исследования Росстата, подготовленного к концу

Владимирская область возглавила рейтинг российских регионов по приросту мужчин с вредными привычками в 2022 году. Это следует из результатов исследования Росстата, подготовленного к концу декабря. В регионе стало на 38% больше мужчин с вредными привычками, тогда как в целом по стране показатель вырос до 55% против 40% год назад. В Москве мужчин с нездоровым образом