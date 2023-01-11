Во Владимирской области в 2022 году зарегистрировано 9 случаев африканской чумы свиней.
Управление...
Во Владимирской области в 2022 году зарегистрировано 9 случаев африканской чумы свиней.
Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям подвело итоги работы в 2022 году и выражает озабоченность в связи с ситуацией с АЧС.
В 2022 году на территории Владимирской области зарегистрировано 9 случаев африканской чумы свиней. Большая часть случаев пришлась на дикую фауну, значительная часть выявлена в продукции животного происхождения.
В соседней с нами Костромской области зарегистрировано 23 случая африканской чумы свиней, которую также называют болезнью Монтгомери, а в Ивановской области — 12 случаев.
Все случаи возникновения АЧС в личных подсобных хозяйствах связаны с несоблюдением гражданами требований ветеринарного законодательства при содержании свиней, отмечают в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Специалисты прогнозируют вероятность повторения вспышек и в 2023 году.
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