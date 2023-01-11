Во Владимирской области в 2022 году зарегистрировано 9 случаев африканской чумы свиней. Управление...

Во Владимирской области в 2022 году зарегистрировано 9 случаев африканской чумы свиней.Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям подвело итоги работы в 2022 году и выражает озабоченность в связи с ситуацией с АЧС.В 2022 году на территории Владимирской области зарегистрировано 9 случаев африканской чумы свиней. Большая часть случаев пришлась на дикую фауну, значительная часть выявлена в продукции животного происхождения.В соседней с нами Костромской области зарегистрировано 23 случая африканской чумы свиней, которую также называют болезнью Монтгомери, а в Ивановской области — 12 случаев.Все случаи возникновения АЧС в личных подсобных хозяйствах связаны с несоблюдением гражданами требований ветеринарного законодательства при содержании свиней, отмечают в пресс-службе регионального Россельхознадзора.Специалисты прогнозируют вероятность повторения вспышек и в 2023 году.Фото: Pexels.com