Во Владимирской области в пункте обогрева на трассе М-7 помогут водителям, попавшим с сложную...

Во Владимирской области в пункте обогрева на трассе М-7 помогут водителям, попавшим с сложную ситуацию.Скорая помощь водителю. В Вязниковском районе на 302 километре федеральной трассы М-7 развернут пункт обогрева. Какую помощь готовы оказать автолюбителям спасатели? Расскажет Мария Платанюк.Дорога, особенно зимняя, непредсказуема. Вот и у этого водителя в мороз начала барахлить машина. "Привести в чувство" двигатель сразу не удалось. Помогли в мобильном пункте МЧС в Вязниковском районе. Ориентир - автомобиль "спасательного" красного цвета.- Помощь нужна какая? Встал. Что у Вас?Появление такого пункта на участке федеральной трассы во Владимирской области - ответ на "холодный" вызов января. Пункт обогрева развёрнут на весь период аномально низких температур. Авария, затор, внезапная поломка - здесь готовы придти на помощь.Алексей Никонов, начальник караула 3-ей пожарно-спасательной части города Владимира:- На трассе М-7 "Волга" на 302-ом километре был развёрнут пункт обогрева. Высокопроходимая техника на базе КАМАЗа, снегоход "Буран" с волокушами и палатка М-7 с дровяной печью и всем необходимым имуществом для обеспечения личного состава и людей, которые оказались в сложной ситуации.Вместимость пункта обогрева - 10 человек. Микроволновка, электрочайник, столы, места отдыха. В мобильном пункте можно, что называется, "оттаять". Здесь поддерживают комфортную температуру.Здесь же автолюбители смогут зарядить мобильные гаджеты, если остались без связи. Время пребывания в мобильном пункте не ограничено.Водитель:- Очень здорово, что есть такие пункты обогрева. Случилась неприятность с машиной. Обогрели. Чаем напоили. Всё очень замечательно.В действии в нашем регионе пока один пункт обогрева. А всего на базе спасательных подразделений области их пять. И все они готовы к работе в сложных погодных условиях.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы Главного Управления МЧС России по Владимирской области.