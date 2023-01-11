Подробностями поделилась директор департамента социальной защиты Любовь Кукушкина.

Во Владимирской области продолжается создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Подробностями поделилась директор департамента социальной защиты Любовь Кукушкина.В текущем году в рамках проекта запланировано обучение сотрудников, предоставление услуг сиделки и закупка средств реабилитации. В прошлом году удалось увеличить количество сиделок. Благодаря этому 96 жителей областной столицы получили услугу бесплатно. В текущем году проект будет развиваться не только во Владимире, но и в Ковровском и Муромском районах.Напомним, что пилотный проект был запущен несколько лет назад в шести регионах РФ, среди которых оказалась и Владимирская область. Сейчас в программе участвуют уже 24 субъекта. География постоянно расширяется.