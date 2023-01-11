Во Владимирской области водитель, сбивший насмерть несовершеннолетнюю девушку, получил 2 года...

Во Владимирской области водитель, сбивший насмерть несовершеннолетнюю девушку, получил 2 года колонииВ Юрьеве-Польском вынесен приговор в отношении водителя – виновника ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка11 января Юрьев-Польский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в нарушении при управлении автомобилем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 16-летней девушки.ДТП произошло 28 июня 2022 года. В вечернее время мужчина, управляя технически исправным автомобилем «Ford Fuision», двигался по улице 1 Мая г. Юрьев-Польский.Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой, водитель не снизил скорость и не заметил пешехода. В это время дорогу переходила девушка 2005 года рождения.Обвиняемый не уступил дорогу пешеходу, продолжил движение и наехал передней правой частью автомобиля на девушку.Пострадавшая получила повреждения, от которых в скором времени скончалась. Смерть наступила от тяжелой открытой черепно-мозговой травмы.На суде мужчина вину признал в полном объеме и раскаялся.Суд вынес вердикт: 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.