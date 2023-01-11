Во Владимирской области волонтер-зоолог рассказала как кольцует редких птиц и узнает зубров «в...

Во Владимирской области волонтер-зоолог рассказала как кольцует редких птиц и узнает зубров «в рога».11-го января в России отмечают День заповедников и национальных парков. Но когда говорят об этих особо охраняемых природных территориях, нередко незаслуженно забывают и еще об одной важной категории ООПТ – государственные природные заказники, которые играют не менее важную роль в сохранении природы. Для сравнения, во Владимирской области заповедников, к сожалению, вообще нет, национальный парк только один («Мещёра»), а заказников насчитывается 36. Клязьминско-Лухский среди них - один из самых крупных и находится он под управлением региональной Дирекции ООПТ.Юлия Буянова — уроженка Мурома, дипломированный биолог-зоолог и волонтёр занимается орнитологией (изучением птиц), герпетологией (наблюдением за ящерками, змеями), териологией (наблюдение и изучение млекопитающих), ведёт собственный блог «Гнездо Натуралиста» и фотографирует диких животных.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с зоологом и выяснить: Что же служит «отпечатками пальцев» у зубров? Действительно ли в нашем регионе появился новый вид птиц - черноголовая гаичка? И почему совы — это «индикаторы» экологического состояния окружающей среды?«Нам удалось изучить редкую для России птицу — скопу...»- Юлия, почему вы выбрали именно это направление — биологию и зоологию? С детства любили природу?- Да, это неотъемлемая часть моей жизни. С чего всё началось? Не знаю, просто нравится и все. Я получаю огромное наслаждение от того, что нахожусь в лесу вдали от городской суеты, слышу шелест ветра, чувствую мороз, который щиплет за щеки, вижу птиц и других животных . Это настоящее наслаждение. Многие меня не понимают, как можно вдруг взять и уехать куда-то, где ходят дикие медведи, волки, рыси, да еще и в мороз, и на длительное время! А мне нравится. У всех свои интересы, свое призвание по жизни.На фото: Юлия Буянова в -30 градусов мороза, Клязьминско-Лухский заказник- Моё основное направление – орнитология, а если говорить точнее, то изучение популяционной динамики птиц (их кольцевание), миграций, гнездовой биологии. Правда, зимой большинство пернатых улетают от нас на юг. И вот тогда появляется время на наблюдения за млекопитающими. В летний период занимаюсь и герпетофауной, то есть разными змейками, ящерками, которые обитают у нас в регионе. Я не привязана к какому-либо месту и могу спокойно ездить по области в поисках интересных видов птиц. Однако основная моя орнитологическая (и не только) деятельность на данный момент сконцентрирована в Клязьминско-Лухском заказнике, который находится в Вязниковском районе. С сотрудниками Дирекции ООПТ Владимирской области я работаю совместно на волонтерских началах уже 6 лет. За это время нам удалось совместно развернуть несколько проектов, например, изучение биологии скопы – редкой для Владимирской области (и в целом для России) птицы, которая уже 3 года живет на территории заказника и успешно выводит птенцов. А еще мы занимаемся установкой искусственных гнездовий для сов и кольцеванием их птенцов; созданием более-менее регулярно работающего стационара для кольцевания птиц в зимний период; наблюдением за местной популяцией европейского зубра и пр.- Прочли у вас в блоге: «Проследили за гнездом скопы. Выяснилось, что птенцы могут вылетать из гнезд на несколько недель раньше, чем написано в литература». Это небольшое (или большое) открытие?- Эта история началась три года назад. Гнездо скопы (птицы-хищницы, занесенной в Красную книгу) было обнаружено сотрудниками Дирекции ООПТ в Клязьминско-Лухском заказнике. Это было первое подтверждение гнездования данного вида на территории региона. Открытие для всех, не важно – маленькое или большое. С тех пор мы стали совместно наблюдать за этими птицами. Скопы исключительно рыбоядны, иначе говоря – ихтиофаги, поэтому для жизни выбирают участки, где есть крупные водоемы с прозрачной водой. Гнезда свои любят строить на вершинах деревьев, чтобы было легко подлететь и было видно всё вокруг. Внешне скопа напоминает орла или ястреба. Северная часть Клязьминско-Лухского заказника идеально соответствует их требованиям к подбору «жилья». Рядом с гнездом находится сразу несколько крупных глубоких озер. Удивительно то, где именно пара скоп построила свое гнездо – у дороги!Фото с квадрокоптера, Дирекции ООПТ Владимирской области- Казалось бы, нелюдимая птица и в таком месте. Но, вот, тем не менее, живет и птенцов выводит. Есть подозрение, что так она защищает свое потомство от посягательств хищников. Если посмотреть на гнездо скопы, то с точки зрения ястребов, воронов, орланов, оно выглядит, как большое блюдо со вкусной едой (птенцами) на нем. Но все перечисленные хищники не любят, когда рядом есть люди. И стараются избегать контактов. Хотя этот вопрос тоже спорный и еще предстоит выяснить, действительно ли такое расположение гнезда выгодно с точки зрения защиты потомства. Или же просто родители научились на своих «горьких ошибках», как надо или не надо растить детей.- В конце периода вскармливания, перед вылетом птенцов, мы, совместно с сотрудниками Дирекции ООПТ, приезжаем на место гнездования и запускаем квадрокоптер, чтобы посчитать потомство. Так, например, в первый год кладка полностью погибла, а во второй – птицы выкормили одного птенца, в третий – двух. По литературным данным, птенцы у скопы должны покидать гнезда примерно в первой декаде августа, но наши вылетели в начале 3-й декады июля. Нам тогда повезло, мы приехали ровно в значимый день. Полёт первого птенца удалось заснять на камеру. А за вторым мы просто наблюдали. Так, вот, когда подняли коптер, в гнезде обнаружили и третьего птенца – погибшего по неизвестным причинам (скорее всего из-за жары). А теперь представьте, если бы мы приехали на неделю позже и обнаружили только его? Тогда бы зафиксировали неудачное гнездование.«Новые виды птиц во Владимирской области встречаются почти ежегодно...»- Прочли в вашем «отчёте» за год, что подтвердилась встреча с новым видом птицы для Владимирской области – черноголовой гаичкой. Расскажите немного об этом…- Новые виды в регионе встречаются практически ежегодно. Так, пару лет назад к нам случайно залетел праздношатающийся солнечный орел (он же могильник), о визите которого мы бы и не узнали. Выдал птицу GPS-треккер, который надели наши ульяновские коллеги. С черноголовой гаичкой история также довольно интересная. Во всех соседних регионах она встречалась практически ежегодно. У нас же – достоверных регистраций не было. В начале 2022 года на сайте iNaturalist один из натуралистов выложил фото черноголовой гаички в Загородном парке Владимира. По этим «следам» туда отправился на фотоохоту один из наших «бёрдвотчеров». Но кадр, даже относительно качественный, в данном случае не может служить подтверждением регистрации вида. Поэтому пришлось ехать самим, брать сети для птиц и ловить все зимовочное скопление на той кормушке в Загородном парке. И да, действительно, попалась черноголовая гаичка. И не одна, а две. Этих гаичек мы окольцевали, сняли биометрические промеры, сделали несколько фотографий и отпустили.Автор фото: Юлия Буянова. В кадре - черноголовая гаичка.Зубров можно узнать «в рога»- А ещё нас очень порадовали ваши кадры зубров и кабанчиков! Можете рассказать историю этих фотографий?- В отношении зубров всё просто – в зимний период они стабильно находятся рядом с подкормочной площадкой Клязьминско-Лухского заказника. Одна из моих основных задач – делать фото зубров для «паспортов», дабы потом отслеживать то, как меняется тот или иной зубр с возрастом, давать им имена для упрощенной идентификации. Пол и возраст зубров легко можно определить по рогам, кроме того они – по аналогии с нашими отпечатками пальцев – у всех разные. Если сопоставлять все трещины и полосы, то зубров легко можно узнать «в рога».- Да и сами зубры – очень красивые животные, с пушистой шерстью и большими умными глазами, которых хочется снимать бесконечно.- А вот кабаны приходят доесть то, что обронили и не переварили зубры. Это очень пугливые животные, которые сильно боятся человека. С ними сложно работать, поскольку нужно стараться не издавать никаких звуков и сидеть практически неподвижно, иначе они либо не подойдут вовсе, либо очень быстро убегут, и никаких кадров не получится. С учетом, что на дворе зима, тот еще экстрим!«Жители Владимирской области мало знают о природе родного края...»- Ваш фотоблог «Гнездо Натуралиста» стал открытием для многих владимирцев. Очень красивые кадры природы, животных и птиц. Как рождаются идеи для ваших фотографий?- Основная цель моего фотоблога – показать людям красоту окружающей природы. И то, что её необходимо беречь. Кроме красивых фотографий, я стараюсь рассказывать интересные факты, истории из работы. В целом, можно считать, что это блог о моей жизни. Изначально я думала, что посвящу его природе всей России и мира, но недавно пришло прозрение, что начинать нужно с малого.Фото Юлии БуяновойФото Юлии БуяновойФото Юлии БуяновойФото Юлии Буяновой- За годы своей деятельности я поняла, что жители Владимирской области в большинстве своем мало знают о природе родного края. Моя задача – показать и рассказать им о ней. Если фотографии помогут донести важную информацию до наших земляков, то значит я делаю это всё не зря. И, конечно, я благодарна всем своим коллегам, друзьям, которые участвуют в совместных поездках, проектах или просто поддерживают морально – без их участия ничего бы не получилось, мы – одна большая команда!Это интересно!"Хищные птицы – индикаторы экологического состояния окружающей среды. Когда их много, это говорит о том, что все ниши заполнены, биогеоценоз нормально функционирует. Количество сов напрямую зависит от пищи, т.е. мышевидных грызунов. Когда их много, то и у сов размножение выходит успешным. Если еды мало, то и совят не будет. Вообще совы – это довольно таинственные птицы, биология которых на территории Владимирской области до конца не изучена, и мы только ступили на путь этих исследований. Интересные открытия ждут нас впереди!"Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото Юлии Буяновой, М.СергееваФото с квадрокоптера: Дирекции ООПТ Владимирской области