Однако расплатиться банкнотой не получится. Она является сувениром, произведённым в Киржачской типографии.

Во Владимирской области выпустили в обращение купюру в 33 рубля. Идея принадлежит меценату Евгению Федорову.Однако расплатиться банкнотой не получится. Она является сувениром, произведённым в Киржачской типографии. На купюре изображён князь Андрей Боголюбский, Успенский собор, Золотые ворота, драмтеатр и другие достопримечательности Владимира.Уникальная купюра имеет семнадцать степеней защиты и даже QR-код.