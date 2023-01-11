Ущерб превысил миллион рублей.

Во Владимирской области за новогодние праздники совершено 17 дистанционных мошенничеств. Ущерб превысил миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.«Зачастую потерпевшие говорят, что знали о таких преступлениях и о схемах аферистов. Однако в какой-то момент бдительность жертвы притупляется, и она попадает под влияние злодеев», - рассказывают в полиции.Так, житель Гороховца, поверив в мгновенную выгоду инвестиций, перевел мошенникам свои сбережения. Женщина из Владимира после беседы с лже-сотрудником банка, сообщившем о подозрительных транзакциях, также лишилась крупной суммы.