Во Владимирской области за выброшенный из машины мусор теперь можно получить штраф по видео с...

Во Владимирской области за выброшенный из машины мусор теперь можно получить штраф по видео с дорожных камерВ силу сегодня вступает закон о штрафах за выброс мусора из машин.Теперь это нарушение будут фиксировать и дорожные камеры наблюдения - стационарные и мобильные, установленные в машине ДПС. Причем неважно, идет ли речь о пачке из-под сигарет, выброшенной из окна автомобиля, или выгрузке крупногабаритного мусора где-нибудь в лесополосе. Суммы штрафов начинаются от пяти тысяч рублей. За повторное нарушение водитель заплатит уже двадцать тысяч.