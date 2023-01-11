Во Владимирском филиале РАХиГС открывается персональная выставка Елены...

Во Владимирском филиале РАХиГС открывается персональная выставка Елены Илларионовой-Комаровой."Как прекрасен этот мир..." гостям своей персональной выставки сегодня расскажет художница Елена Илларионова-Комарова.Открытие пройдет во владимирском филиале Президентской академии на улице Горького в 11 часов. Елена родилась в Суздале, закончила местное художественно-реставрационное училище. Она работает в различных жанрах - пейзаж, портрет, натюрморт. И преподает рисунок и живопись. Вдохновение мастер черпает в путешествиях и прогулках по родному городу. Елена - выпускница РАНХиГС, это не первая ее выставка в стенах вуза.