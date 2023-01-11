Праздничный забег Дедов Морозов и Снегурочек состоится в эту субботу, 14 января. Участники на время преодолеют дистанцию в 600 метров по центру Владимира. Регистрация начнется на Театральной

Праздничный забег Дедов Морозов и Снегурочек состоится в эту субботу, 14 января. Участники на время преодолеют дистанцию в 600 метров по центру Владимира. Регистрация начнется на Театральной площади в 11:30. Перед стартом опытные спортсмены проведут для участников динамичную разминку. Начнется забег в 12 часов от Золотых ворот. Финишируют горожане — на Соборной площади. Там же