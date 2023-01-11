Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* покинули Россию и свой роскошный замок в подмосковной деревне Грязь. Но содержать его все равно надо.

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* покинули Россию и свой роскошный замок в подмосковной деревне Грязь. Но содержать его все равно надо.Пока Примадонна со своим опальным супругом находятся в Израиле, с ее замком происходят естественные процессы, как с любым домом, в котором никто не живет. Со временем стены и пол охлаждаются, несмотря на наличие отопления, пыль оседает, так как никто не снует туда-сюда, улетучиваются запахи жилого помещения, все порастет мхом со временем. Словом, дом "умирает". Конечно, Кентервильского привидения в замке пока еще нет, но это уже нечто, так как дом по сути населен чужими людьми.Несмотря на то, что Пугачева и Галкин* (признан иноагентом) не живут в замке, за ним присматривают несколько человек. Это целый штат сотрудников, которым надо платить зарплату – два охранника, садовник, экономка и водитель. По данным сайта "КП", на обслуживание замка семья Пугачевой ежемесячно тратит 600 тысяч рублей.По информации источника, в замке Пугачевой и Галкина* есть бассейны, спа-зона, ночной клуб, сауна и много чего еще. Вот только пользоваться всем этим добром теперь некому.Ранее "Дни.ру" писали о том,: что покинувшую Россию Кристину Орбакайте погнали в шею. Поклонники считают, что дочь Примадонны лицемерит и пытается усидеть на двух стульях.* – признан по решению Минюста РФ иноагентом