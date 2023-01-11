Жители многоквартирного дома в мирорайоне Юрьевец областного центра жалуются на холодные батареи. В...

Жители многоквартирного дома в мирорайоне Юрьевец областного центра жалуются на холодные батареи. В чем причина ЧП? попытался выяснить наш корреспондент Максим Калашников.- Она вообще, можно сказать, ну, вот, у меня холодная рука. Практически не ощущается, что они какие-то горящие или что-то ещё. В том году можно было приложить руку и сразу отдёрнуть её, потому что они были горяченные.Тепла в квартирах катастрофически не хватает, жалуются жители дома номер тринадцать по улице Гвардейской. Батареи чуть тёплые, температура в некоторых комнатах выше пятнадцати градусов не поднимается.Анастасия Курочкина, жительница дома №13 по улице Гвардейской:- Когда у нас начались холода, то есть уже такие серьёзные, когда -15, -20. И вот сейчас -30. Начался дома просто дикий холод. /// Ребёнка мы одевали в тёплые вещи, т.е. можно сказать, в поддеву, как на улице.Подушки и одеяла Ксения Першина использует как заградительный щит от наледи на окнах. Температуру в квартире до комфортного уровня поднимает простым, но небезопасным способом.Ксения Першина, жительница дома №13 по улице Гвардейской:- Обогреваемся мы только духовкой. Потому что у нас даже обогревателя нет - вот потрогайте, кипяток - потому что никогда раньше тонкого у нас в доме не было. Поэтому обогревателей никаких у нас, ничего нет. Только духовкой спасаемся и феном.Женщина рассказывает, что детскую комнату каждый вечер прогревает феном. Жильцы дома говорят, что в новогодние праздники обращались в управляющую компанию. К ним приходили рабочие, что то пытались предпринять, но ситуация не изменилась.Олег Ерминов, житель дома №13 по улице Гвардейской:- Если на улице -25, -28, то в квартире +15, +13 градусов. Поэтому как-то не комфортно. Считаем, что как-то должны предприниматься меры какие-то.Впрочем, холодные батареи не у всех жильцов. Проблемные квартиры обошли представители управляющей компании и зафиксировали температуру.Ольга Сычева, техник УК "Альтернатива":- Сигналы были, но сказать, что они очень тревожные - я не могу. Потому что температура, которую мы измерили специальным прибором в комнате, соответствует нормам. Бить особо тревогу мы не будем, но реагировать на изменение температуры, особенно в холода, мы обязаны.В управляющей компании заверили, что в ситуации будут разбираться. Возможно, проблема в засорённости труб. Жители надеются, что их не оставят замерзать и в квартирах снова станет тепло.Максим Калашников, Александр Чунаев. Вести-Владимир.