Жители Владимирской области смогут предъявлять медицинский полис в электронном виде Полис...

Жители Владимирской области смогут предъявлять медицинский полис в электронном видеПолис обязательного медицинского страхования теперь можно получить через Госуслуги.На портале заработал сервис, где владимирцы могут оформить документ в электронном виде. Как для себя, так и для детей. Это займет не больше одного дня. Брать с собой в больницу бумажный или электронный полис ОМС теперь не нужно. В регистратуре достаточно показать цифровой вариант на экране телефона, а при записи онлайн данные страхового полиса будут учитываться автоматически.