За первые семь дней января 2023 года в регионе совершено 17 дистанционных мошенничеств,...

За первые семь дней января 2023 года в регионе совершено 17 дистанционных мошенничеств, материальные потери превысили 1 миллион рублей.Потерпевшие говорят, что были осведомлены о таких преступлениях, о схемах, которые используют аферисты и о том, как не потерять свои сбережения. Однако, по словам граждан, в какой-то момент их бдительность притупилась, после чего разговор, как и дальнейшие действия, уже четко контролировал звонивший, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Есть случаи, когда жертвы переводили аферистам просто баснословные суммы. Как житель Гороховца, который, поверив в мгновенную выгоду инвестиций, перевел 2 миллиона рублей. Или пожилая жительница города Владимира. После разговора с лже-сотрудником банка, сообщившем о якобы подозрительных финансовых операциях по расчетному счету, женщина лишилась 5 миллионов рублей.Чтобы предупредить жителей Владимирской области, потерпевшие поделились реальными историями общения с фейковыми финансистами.Фото https://www.pxfuel.com/, видео пресс-служба УМВД по Владимирской области.