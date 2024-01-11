11-го января во Владимирской области отмечают День заповедников и национальных парков.
11-го...
11-го января во Владимирской области отмечают День заповедников и национальных парков.
11-го января в России отмечают День заповедников и национальных парков. Но когда говорят об этих особо охраняемых природных территориях, нередко незаслуженно забывают и еще об одной важной категории ООПТ – государственные природные заказники, которые играют не менее важную роль в сохранении природы.
Для сравнения, во Владимирской области заповедников, к сожалению, вообще нет, национальный парк только один («Мещёра»), а заказников насчитывается - 36.
Клязьминско-Лухский среди них - один из самых крупных и находится он под управлением региональной Дирекции ООПТ.
Фото Юлии Буяновой
В нашей стране особо охраняемые территории федерального значения занимают около 76 миллионов гектаров. Благодаря работе заповедной системы, сохранены все типы уникальных ландшафтов, спасены от угрозы исчезновения многие виды животных и растений.
На сегодняшний день в России насчитывается 107 заповедников, 70 национальных парков, 63 заказника, 75 ботанических садов и 22 памятника природы федерального значения.
Это интересно!
Первый российский заповедник «Баргузинский» был создан в 1916 году в Бурятии для сохранения баргузинского соболя. А первый национальный парк «Лосиный остров» – в 1983 году для сохранения среднерусской природы и создания условий для отдыха жителей Москвы.
Известно, что работа по созданию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения ведётся по федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология».
В 2023 году, например, статус национальных парков получили три территории: «Тульские засеки» в Тульской области, «Воттоваара» в Республике Карелии и «Дьяковский лес» в Саратовской области. Таким образом, заповедная система России увеличилась на 35,5 тысячи гектаров.
Учёные с уникальной базой знаний работают в центрах развития, восстановления, реинтродукции и реабилитации редких видов животных и растений. Специалисты работают над сохранением популяции таких диких животных как передниазиатский леопард, зубр, амурский тигр и другие.
Кстати, мы рассказывали о том, что и в нашем регионе, например «Рысь по кличке Блага учится быть свободной во владимирских лесах»
О том, что туристический интерес к заповедным территориям растёт, говорит статистика. Если в 2020 году гостями ООПТ были 6,7 миллиона человек, то в 2023 году желающих отдохнуть на природе выросло до 14,5 миллиона.
На заметку!
В топе самых посещаемых ООПТ не первый год национальные парки «Кисловодский», «Сочинский» и «Куршская коса».
В пресс-служба Минприроды России рассказали, что параллельно с приёмом потоков туристов, дирекции особо охраняемых природных территорий работают над развитием инфраструктуры. Только за прошлый год на ООПТ построено 20 визит-центров, оборудовано более 60 экологических троп и туристских маршрутов, благоустроены берега рек и озёр, созданы кемпинговые площадки.
Фото Юлии Буяновой
Фото Юлии Буяновой
Фото Юлии Буяновой
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