11-го января во Владимирской области отмечают День заповедников и национальных парков. 11-го...

11-го января во Владимирской области отмечают День заповедников и национальных парков.11-го января в России отмечают День заповедников и национальных парков. Но когда говорят об этих особо охраняемых природных территориях, нередко незаслуженно забывают и еще об одной важной категории ООПТ – государственные природные заказники, которые играют не менее важную роль в сохранении природы.Для сравнения, во Владимирской области заповедников, к сожалению, вообще нет, национальный парк только один («Мещёра»), а заказников насчитывается - 36.Клязьминско-Лухский среди них - один из самых крупных и находится он под управлением региональной Дирекции ООПТ.Фото Юлии БуяновойВ нашей стране особо охраняемые территории федерального значения занимают около 76 миллионов гектаров. Благодаря работе заповедной системы, сохранены все типы уникальных ландшафтов, спасены от угрозы исчезновения многие виды животных и растений.На сегодняшний день в России насчитывается 107 заповедников, 70 национальных парков, 63 заказника, 75 ботанических садов и 22 памятника природы федерального значения.Это интересно!Первый российский заповедник «Баргузинский» был создан в 1916 году в Бурятии для сохранения баргузинского соболя. А первый национальный парк «Лосиный остров» – в 1983 году для сохранения среднерусской природы и создания условий для отдыха жителей Москвы.Известно, что работа по созданию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения ведётся по федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология».В 2023 году, например, статус национальных парков получили три территории: «Тульские засеки» в Тульской области, «Воттоваара» в Республике Карелии и «Дьяковский лес» в Саратовской области. Таким образом, заповедная система России увеличилась на 35,5 тысячи гектаров.Учёные с уникальной базой знаний работают в центрах развития, восстановления, реинтродукции и реабилитации редких видов животных и растений. Специалисты работают над сохранением популяции таких диких животных как передниазиатский леопард, зубр, амурский тигр и другие.Кстати, мы рассказывали о том, что и в нашем регионе, например «Рысь по кличке Блага учится быть свободной во владимирских лесах»О том, что туристический интерес к заповедным территориям растёт, говорит статистика. Если в 2020 году гостями ООПТ были 6,7 миллиона человек, то в 2023 году желающих отдохнуть на природе выросло до 14,5 миллиона.На заметку!В топе самых посещаемых ООПТ не первый год национальные парки «Кисловодский», «Сочинский» и «Куршская коса».В пресс-служба Минприроды России рассказали, что параллельно с приёмом потоков туристов, дирекции особо охраняемых природных территорий работают над развитием инфраструктуры. Только за прошлый год на ООПТ построено 20 визит-центров, оборудовано более 60 экологических троп и туристских маршрутов, благоустроены берега рек и озёр, созданы кемпинговые площадки.Фото Юлии БуяновойФото Юлии БуяновойФото Юлии БуяновойЧитайте также:Во Владимирской области волонтер-зоолог рассказала, как кольцует редких птиц и узнает зубров «в рога»«Сейчас вылетит птичка»: орнитолог из Владимирской области рассказала о сезоне кольцевания и показала портреты пернатыхПопуляция зубров во Владимирской области достигла 80 головРедкие хищные птицы во Владимирской области поставили птенцов "на крыло"