15 добровольцев из Владимирской области пополнили ряды Вооруженных сил для участия в Специальной...

15 добровольцев из Владимирской области пополнили ряды Вооруженных сил для участия в Специальной военной операцииВ Доме культуры молодежи областного центра прошла церемония отправки. Слово Вере КуликовойОчередные торжественные проводы владимирских добровольцев. Тех, кто решил помочь Родине, подписав контракт с Минобороны.Елена Янина, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Хочу поблагодарить за принятое решение. Это непростое решение. Конечно не одного часа, даже не одного дня. Решение принято вами осознанно в тот период, когда особенно нужны ваши знания, ваши навыки, где-то даже солдатская смекалка при выполнении боевых задач.Александра Прусова из Судогды провожают мама и друзья детства. Юношам по 23. Некоторые из них прошли срочную службу.- В параллельном классе учился. Мы друзья детства. Очень давно его знаем.- Почему решил пойти спросили?- Это его выбор! Он принял такое решение.Возраст добровольцев от 21 года до 46 лет. На пункт отбора и комплектования подразделений вооруженных сил для участия в специальной военной операции все прибыли по собственному желанию. Сорокадвухлетний Виталий занимался ремонтом автомобилей. В армии не служил, Но сейчас принял непростое решение помочь своим. Родственники поддержали.Виталий, доброволец:- За Отчизну обидно, во-первых! Это не то, что из-за денег, как все некоторые думают! Только за Отчизну и хотелось, чтобы мои друзья гордились мной!Двадцатисемилетний Роман СурИнов из города воинской славы - Коврова. Оружие в руках держал. Ковал его, работая на заводе имени Дягтярева. На фронт идет с единственной целью...- Защищать интересы Родины, помогать нашим ребятам.По словам сотрудника облвоенкомата Игоря Стоякина, людей, которые готовы участвовать в СВО гораздо больше, чем берут на службу.Игорь Стоякин, начальник отделения военно-патриотической работы и работы с ветеранами областного военного комиссариата:- Существует некоторые ограничения по ограничению здоровья, возрастные ограничения. Ну вот из всех прибывших, которые изъявили желание, прошли проверку,прошли собеседования и сегодня наши ряды пополнили еще 15 человек добровольцев.Учеба займет несколько недель. После подготовки контрактники отправятся в военные подразделения.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".