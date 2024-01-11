Во Владимире вновь пройдет ночная уборка снега. Автовладельцев просят не оставлять машины на 20 улицах 11 января с 20:00 и до 07:00 утра 12 января, чтобы те не мешали работе спецтехники. Об этом

Во Владимире вновь пройдет ночная уборка снега. Автовладельцев просят не оставлять машины на 20 улицах 11 января с 20:00 и до 07:00 утра 12 января, чтобы те не мешали работе спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Снег расчистят на следующих улицах и участках: – Мира, от Почаевской до Горького; – Гагарина; ⁠- Ивановская-Подгорная;