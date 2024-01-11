Цифровая премьера спортивной драмы «Крецул» (12+) состоится 11 января 2024 года в видеосервисе Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Фильм основан на биографии дзюдоиста и чемпиона
<a href="https://33live.ru/novosti/11-01-2024-bogatyrskoe-nashe-pravilo-—-nado-drugu-v-bede-pomoch-sportivnaya-drama-krecul-vyxodit-v-winkru.html" target="_blank">Богатырское наше правило — надо другу в беде помочь: спортивная драма «Крецул» выходит в Wink.ru</a> - Цифровая премьера спортивной драмы «Крецул» (12+) состоится 11 января 2024 года в видеосервисе Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Фильм основан на биографии дзюдоиста и чемпиона
[url=https://33live.ru/novosti/11-01-2024-bogatyrskoe-nashe-pravilo-—-nado-drugu-v-bede-pomoch-sportivnaya-drama-krecul-vyxodit-v-winkru.html]Богатырское наше правило — надо другу в беде помочь: спортивная драма «Крецул» выходит в Wink.ru[/url] - Цифровая премьера спортивной драмы «Крецул» (12+) состоится 11 января 2024 года в видеосервисе Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Фильм основан на биографии дзюдоиста и чемпиона