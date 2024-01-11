Цифровая премьера спортивной драмы «Крецул» (12+) состоится 11 января 2024 года в видеосервисе Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Фильм основан на биографии дзюдоиста и чемпиона

Цифровая премьера спортивной драмы «Крецул» (12+) состоится 11 января 2024 года в видеосервисе Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Фильм основан на биографии дзюдоиста и чемпиона Паралимпийских игр 2004 года Олега Крецула. Проект пополнил линейку проектов Wink Originals. Фильм стал полнометражным дебютом режиссера Александры Лихачёвой. Он создан кинокомпаниями WISH Media и METRAFILMS при поддержке «НМГ