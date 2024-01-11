В четверг, 11 января ушел из жизни мэтр отечественного театра и кино Юрий Соломин. Актер Александр Коршунов прокомментировал трагическую новость.

В четверг, 11 января ушел из жизни мэтр отечественного театра и кино Юрий Соломин. Актер Александр Коршунов прокомментировал трагическую новость.На 89-м году жизни скончался художественный руководитель Малого театра, заслуженный артист РСФСР Юрий Соломин. Уход культурного деятеля прокомментировал актер Александр Коршунов. Он признался, что трагическая новость стала для него шоком.Коршунов назвал смерть Юрия Соломина большой потерей для всех. Российская культура потеряла великого режиссера, актера и театрального педагога. По словам актера, Юрий Мефодьевич обладал необыкновенным обаянием, которое помогало ему очаровывать публику и окружающих его людей.Александр Коршунов назвал Юрия Соломина человеком, который был отчаянно предан своему делу, и особенно месту своего служения – Малому театру. Этот театр сохранил свои бессменные традиции во многом благодаря Юрию Соломину, как подчеркивает коллега мастера в интервьюПо словам Коршунова, Юрий Соломин не раз признавался, что бесконечно любит Малый театр. Все было дорого в нем великому артисту от ауры и воздуха до кресел и сцены.Напомним, что актер Юрий Соломин был принят в труппу Малого театра в 1957 году – сразу же после окончания Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Среди наиболее известных его театральных ролей – Хлестаков в "Ревизоре" Гоголя, Войницкий в "Дяде Ване", Чехова, Федя Протасов в "Живом Трупе" Толстого и многие другие.В кино Юрий Соломин особенно полюбился зрителю за роли Павла Кольцова в фильме "Адъютант его превосходительства" (1969), майора Звягинцева в киноленте "Блокада" (1977), полковника Славина в фильме "ТАСС уполномочен заявить" (1984) и другие.Напомним, Юрий Соломин попал в больницу с инсультом минувшей осенью. На протяжении нескольких месяцев поступала разная информация о состоянии артиста. Ему становилось то лучше, то хуже. Как это обычно бывает, все надеются только на лучшее. Вот и в случае с Юрием Мифодьевичем все верили, что актер пойдет на поправку, встанет на ноги и еще поживет.9 января 2024 года Юрий Соломин покинул стены больницы. Новость о выписке позволила как родным и близким, так и поклонникам обрести надежду. Но уже через пару дней поступило известие о смерти артиста. В качестве предварительной причины смерти называют почечную недостаточность. Осложнения от инсульта были слишком тяжелыми.К вечеру, 11 января, поступила предварительная информация о прощании с народным артистом СССР. В Малом театре заявили, что траурное мероприятие хотят провести в предстоящий понедельник, 15 января. По словам директора культурного учреждения Тамары Михайловны, похоронят Юрия Соломина в тот же день на Троекуровском кладбище рядом с женой, как и хотел артист.