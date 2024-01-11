Ранее судимый 44-летний владимирец без определенного места жительства подозревается в краже ноутбука. Заявление в полицию написал 49-летний житель областной столицы в декабре 2023 года.

Ранее судимый 44-летний владимирец без определенного места жительства подозревается в краже ноутбука. Заявление в полицию написал 49-летний житель областной столицы в декабре 2023 года. Потерпевший рассказал, что ноутбук стоимостью 9 000 рублей исчез из его комнаты в общежитии во Владимире. Эту историю рассказали в пресс-службе УМВД по области. В ходе розыска бомжа задержали. Полицейские выяснили,