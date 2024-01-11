Через Владимир будет пущен дополнительный поезд Нижний Новгород – Москва. В целях улучшения...

Через Владимир будет пущен дополнительный поезд "Нижний Новгород – Москва".В целях улучшения транспортного сообщения назначен дополнительный поезд №236/235, сообщила пресс-служба ГЖД.С 17 по 25 января по нечетным числам, а с 26 января по 25 марта - ежедневно.Отправление из Москвы в 09:05, прибытие в Нижний Новгород в 14:55. Уже в 15:40 поезд отправится уже из Нижнего Новгорода. Он прибудет в Москву в 21:13.Фото: Sven Kucinic on Unsplash