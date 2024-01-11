Члены избиркомов расскажут жителям Владимирской области о возможности электронного дистанционного...

Члены избиркомов расскажут жителям Владимирской области о возможности электронного дистанционного голосованияДойти до каждого избирателя. Уже с 15 января областной избирком начнет подготовку членов участковых избирательных комиссий, которые будут задействованы в адресном информировании граждан.Как сообщил председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев, сотрудники избиркомов в период с 17 февраля по 7 марта в рамках подомового обхода расскажут о всех нюансах предстоящих президентских выборов. Например, как можно проголосовать с помощью "Мобильного избирателя", либо с помощью электронного дистанционного голосования. Также члены участковых избирательных комиссий будут сверять списки избирателей. Все визиты будут организованы во взаимодействии с правоохранителями и органами местного самоуправления.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- Будем стремиться размещать информацию вплоть до дня и времени, в которые будут приходить члены УИК. Также постараемся в подъездах домов разместить эту информацию и информацию о том, как будут выглядеть наши коллеги.Жители Владимирской области продолжают ставить подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в Президенты Российской Федерации.Напомним, сбор подписей в поддержку решения действующего главы государства участвовать в президентских выборах в марте этого года идёт в региональном штабе кандидата во Владимире. Активно работа по сбору подписей продолжается и в районах. Специальные стойки волонтёры регионального избирательного штаба установили в крупных торговых центрах во всех городах региона.Напомним, первую партию подписей доставили в Москву 5-ого января. Их привезла Мария Никитина, руководитель аппарата регионального избирательного штаба Владимира Путина. За 3 недели в поддержку курса, которым идёт страна подписались 5 тысяч жителей Владимирской области. Сбор подписей волонтёры продолжат до конца января. Главные выборы страны пройдут 17 марта.В президентскую избирательную кампанию включился и владимирский обком КПРФ. Участником выборов станет Николай Харитонов, депутат ГосДумы от КПРФ.Партия сформировала крепкую команду, готовую предложить новую социально-экономическую политику, говорит первый секретарь Владимирского областного комитета КПРФ Антон СидоркО. Владимирские коммунисты готовят агитационные материалы, в которых будет изложена суть народной программы их претендента на высший должностной пост страны. Напомним, Центризбирком уже зарегистрировал трех кандидатов для участия в президентских выборах. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав ДаванкОв - он представляет партию "Новые люди" и коммунист Николай Харитонов.Антон Сидорко, первый секретарь Владимирского областного комитета КПРФ:- У нас сформирован наш областной штаб, штабы на местах, сегодня мы ведем активный подбор кандидатов на наших наблюдателей, агитаторов. Делаем наши уникальные агитматериалы с тем чтобы в самое ближайшее время выйти, что называется в народ, к избирателям.