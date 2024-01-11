Во все жилые дома и соцобъекты Кольчугино вернулось тепло. По информации администрации Кольчугинского района, в ночь на 11 января началась подача теплоносителя в детские сады № 2, 5, 12, 16, школы

Во все жилые дома и соцобъекты Кольчугино вернулось тепло. По информации администрации Кольчугинского района, в ночь на 11 января началась подача теплоносителя в детские сады № 2, 5, 12, 16, школы № 1 и 5, центральную райбольницу и жилые дома, которые накануне остались без тепла в результате аварии. Сейчас проводится наладка системы горячего водоснабжения, поэтому