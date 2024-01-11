В среду, 10 января, 102 объекта в Кольчугине, в том числе 96 домов, 4 детсада, школа и райбольница, остались без отопления.

В среду, 10 января, 102 объекта в Кольчугине, в том числе 96 домов, 4 детсада, школа и райбольница, остались без отопления. Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал в своём .Специалисты немедленно приступили к устранению аварии на объектах теплоснабжения, и, как сообщил руководитель региона, уже к полуночи тепло вновь стало поступать в 82 дома, школу и больницу.