Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет впервые с 27 января по 4 февраля в китайской провинции Ляонин. Китайцы смогут попробовать более 1000 российских товаров. Владимирскую область

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет впервые с 27 января по 4 февраля в китайской провинции Ляонин. Китайцы смогут попробовать более 1000 российских товаров. Владимирскую область представит компания «Аби», которая производит наггетсы, колбасу, сосиски, чубупели и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Мероприятие будет организовано Российским экспортным центром при поддержке Правительства России и Народного