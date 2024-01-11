На базе собинской спортивной школы создадут центр развития баскетбола В настоящий момент идет...

На базе собинской спортивной школы создадут центр развития баскетболаВ настоящий момент идет разработка проекта - ориентировочная стоимость работ - 150 миллионов рублей.Объект будет включать в себя две баскетбольных площадки и общежитие. Строительство должно начаться в этом году. Так же в 2024-ом на базе муромской спортшколы будет создано отделение подготовки по волейболу. Кроме того, сообщил в свое телеграм-канале губернатор Александр Авдеев, планируется начать возведение спорткомплексов в областном центре и Лакинске.Модульный ФОК должен появиться в поселке Садовый Суздальского района, а в поселке Первомайский уже строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс будет введен в строй. Еще в планах оборудование спортплощадок в Меленках, Гороховце и Киржаче.