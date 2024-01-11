В многоквартирном доме на улице Урицкого во Владимире случился пожар.

В многоквартирном доме на улице Урицкого во Владимире случился пожар. Об этом 11 января рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.Специалисты установили, что очаг возгорания находился на чердаке. Огонь распространился на площади 30 кв. метров.Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели потушили пламя. Сообщается, что пожар повредил внутреннюю отделку, однако несущие конструкции здания не затронул. Люди не пострадали.