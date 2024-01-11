Об этом рассказали в пресс-службе Правительства региона.

На выставке «Россия» в Москве 14 января пройдёт день Владимирской области. Пока там представлены другие регионы, «Россия» работает в столице уже третий месяц, а за новогодние праздники её посетили около миллиона человек.Сейчас 33-й регион презентует арка белокаменного собора – отсылка к зодчеству в современной интерпретации. Стенд потихоньку обновлялся. Те, кто не был во Владимирской области, могли познакомиться с ней, виртуально прогулявшись по Суздалю или Доброграду, познакомившись с нашими достижениями в физике, фармацевтике или инновационных продуктах. Экспозиция обошлась региональному бюджету в 50 миллионов рублей. Но сильных эмоций у «гостей» она не вызвала.Программу на День Владимирской области представят студенты нашего колледжа культуры и искусства, академтеатр, ансамбль «Владимирские рожечники» и концерт проекта «Эволюция». Также будут и владимирские угощения – картофельный колоб с лосятиной, эклеры с огурцом и торт «Тысячелетник». Также там будет представлен пряник размером 2х3 метра. Весить такая «печенька» будет 280 килограммов.