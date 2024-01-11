Очередной снегопад принес водителям проблемы на дорогах областного центра. Только с 6 до 9 утра дорожные полицейские зафиксировали 10 ДТП с материальным ущербом. Заметная авария произошла в

Очередной снегопад принес водителям проблемы на дорогах областного центра. Только с 6 до 9 утра дорожные полицейские зафиксировали 10 ДТП с материальным ущербом. Заметная авария произошла в Юрьевце рано утром – столкнулись сразу четыре автомобиля. Фото и видео перевернутого в кювете микроавтобуса облетели соцсети. На место происшествия выехали несколько бригад скорой помощи. Судя по всему,