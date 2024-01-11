Ночью в центре Владимира горел жилой дом, эвакуировано 2 человека Поздним вечером (10 января 2024)...

Ночью в центре Владимира горел жилой дом, эвакуировано 2 человекаПоздним вечером (10 января 2024) произошло возгорание жилого дома во Владимире на улице Урицкого. Как сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара составила 30 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Спасатели эвакуировали с места пожара 2 человека.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 15 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области