Рифат Сабитов вошел в состав Рабочей группы ЦИК РФ по информационным спорам при проведении выборов...

Рифат Сабитов вошел в состав Рабочей группы ЦИК РФ по информационным спорам при проведении выборов Президента России в 2024 году.Заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов вошел в состав Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2024 году. В Рабочей группе ЦИК Рифат Сабитов будет представлять Общественную палату.Соответствующее постановление подписано председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.В состав рабочей группы также вошли Екатерина Ларина (Минцифры), Татьяна Денискина (РКН), Константин Абрамов (ВЦИОМ), Андрей Кондрашов (ИТАР-ТАСС), Владимир Соловьев (СЖР), Владимир Широких (НАТ), а также представители Первого канала, ВГТРК, НТВ, ТВ Центра, ОТР, ВК, «Россия сегодня», МК, «Российской газеты», «АиФ» и др. Всего — 50 человек.Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/190801