Кроме того, вырос и прожиточный минимум – теперь он равен 19 242 рублям.

Рост прожиточного минимума во Владимирской области составил 7,5%. Кроме того, вырос и МРОТ – теперь он равен 19 242 рублям.Так, с Нового года на душу населения минимум составит 14 989 рублей, для трудяг – 16 338 рублей, на детей цифра равняется 14 539 рублям, а для пенсионеров – 12 881 рубль. Меры социальной поддержки теперь будут рассчитываться на основе новых данных.Ранее АиФ Владимир о росте выплат по материнскому капиталу.