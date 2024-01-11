В четверг, 11 января, на телефоны владимирцев пришло сообщение от РСЧС: «Ожидается сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица на территории Владимирской области. Будьте осторожны!».

В четверг, 11 января, на телефоны владимирцев пришло сообщение от РСЧС: «Ожидается сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица на территории Владимирской области. Будьте осторожны!». Синоптики «Яндекс. Погода» прогнозируют снегопады до конца недели. 11 января – один из самых теплых дней в этом году. За окном -6 градусов. 12 января станет холоднее на 10 градусов. К