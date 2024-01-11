Скачки атмосферного давления: на погоду во Владимирской области влияет ныряющий циклон.
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Скачки атмосферного давления: на погоду во Владимирской области влияет "ныряющий" циклон.
В пятницу, 12 января, погода в регионе 33 будет формироваться под влиянием активного ныряющего циклона, предупреждают синоптики.
Сначала через Владимирскую область пройдёт холодный атмосферный фронт, после чего погоду будет формировать тыловая часть циклона.
В результате, в регионе облачно, временами снег, метель, вечером небольшой снег.
На дорогах и тротуарах гололедица.
Температура воздуха -4…+1° с постепенным понижением к вечеру до -5…-10° соответственно.
Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с, порывистый.
Атмосферное давление утром будет падать и составит 728 мм рт. столба.
Это существенно ниже нормы, однако затем давление активно начнёт расти. Эти скачки могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей.
Фото: Filip Zrnzević on Unsplash