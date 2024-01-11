Скачки атмосферного давления: на погоду во Владимирской области влияет ныряющий циклон. В...

Скачки атмосферного давления: на погоду во Владимирской области влияет "ныряющий" циклон.В пятницу, 12 января, погода в регионе 33 будет формироваться под влиянием активного ныряющего циклона, предупреждают синоптики.Сначала через Владимирскую область пройдёт холодный атмосферный фронт, после чего погоду будет формировать тыловая часть циклона.В результате, в регионе облачно, временами снег, метель, вечером небольшой снег.На дорогах и тротуарах гололедица.Температура воздуха -4…+1° с постепенным понижением к вечеру до -5…-10° соответственно.Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с, порывистый.Атмосферное давление утром будет падать и составит 728 мм рт. столба.Это существенно ниже нормы, однако затем давление активно начнёт расти. Эти скачки могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей.Фото: Filip Zrnzević on Unsplash