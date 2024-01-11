Смотрите Вести в 9.00: уберегли от аферистов больше двухсот миллионов рублей
Несчастливые...
Смотрите "Вести" в 9.00: уберегли от аферистов больше двухсот миллионов рублей
Несчастливые новосёлы
- Получили ключи, начали ремонт и тут. Очередное коммунальное ЧП - на этот раз во владимирской новостройке.
Кто крайний?
- Отстоять право на отдых... в длинных очередях. Родители штурмуют МФЦ. В мэрии Владимира думают, как увеличить количество смен в детских лагерях.
Нежелательный звонок
- И уберегли от аферистов больше двухсот миллионов рублей. Во Владимире полицейские наградили волонтеров, которые помогают в борьбе с телефонными мошенниками.