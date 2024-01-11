Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего в результате ДТП в Кольчугинском районе 10 января 2024...

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего в результате ДТП в Кольчугинском районе10 января 2024 года в поселке Серп и Молот Кольчугинского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись два легковых автомобиля.Как сообщается в пресс-службе МЧС по Владимирской области, спасателями проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 10 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек, 1 единица техники.