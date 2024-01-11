Стой, стреляют!: На полигоне во Владимирской области проходят ежедневные и ночные стрельбы. На...

"Стой, стреляют!": На полигоне во Владимирской области проходят ежедневные и ночные стрельбы.На полигоне «Сергейцево» в Ковровском районе с 9 января по 25 июня 2024 года ежедневно проводятся стрельбы, сообщает https://vk.com/public208781507.Время проведения стрельб: днём с 08.00 до 18.00, ночью – с 20.00 до 04.00.Категорически запрещается заходить на территорию запретной зоны полигона.Граница полигона проходит: ж/д ст. Сергейцево, озеро Дарьино, озеро Черное, озеро Рассоха, озеро Заборное, озеро Жидилово, озеро Мишкино, озеро Заветное, ж/д ст. ФедуловоГраницы запретной зоны полигона на полевых дорогах, обочинах, полосах отчуждения ж/д обозначены стрелками предупреждения белого цвета с красной каймой с надписями: «СТОЙ, СТРЕЛЯЮТ! ПРОЕЗД и ПРОХОД ЗАПРЕЩЁН !».Фото: Myko M on Unsplash