Она упала до "психологического рубежа" в 30 лир за доллар.

Турецкая лира впервые упала до исторического минимума по отношению к доллару. Как свидетельствуют данные онлайн-торгов, курс лиры снизился до более 30 за единицу американской валюты.Биржевые торги в четверг начались с уровня 29,95 лиры за доллар, и сейчас он вырос до 30,004. Для населения и бизнеса в Турции это является своеобразным психологическим рубежом.Такой показатель является неокончательным, поскольку до закрытия торгов еще около шести часов. Не исключено, что по итогам биржевого дня лира сможет снова укрепиться ниже отметки в 30 лир за доллар, но однозначных прогнозов местные эксперты не дают. В то же время, ранее Центробанк сообщал, что не намерен жестко влиять на валютные торги и проводить крупные интервенции в случае падения нацвалюты.Евро пока торгуется по 33,08 лир. Курс к рублю составляет 0,33.Резкий обвал турецкой валюты начался после президентских и парламентских выборов в мае 2023 года, а также вслед за принятым ЦБ решением повысить учетную ставку. Ставка выросла с 8,5% в июне прошлого года до 42,5% в декабре. Не исключено, что она продолжит расти.