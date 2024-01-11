Из 96 пострадавших жилых домов в 82 к полуночи уже пустили тепло. Об этом сообщил губернатор в социальных сетях. Вечером Александр Авдеев лично проверил, как нагреваются батареи в квартирах. Из

Из 96 пострадавших жилых домов в 82 к полуночи уже пустили тепло. Об этом сообщил губернатор в социальных сетях. Вечером Александр Авдеев лично проверил, как нагреваются батареи в квартирах. Из поста со страницы Александра Авдеева (23:52 10.01.24) Зашёл в Кольчугино в пару квартир, где горел свет, в доме 22 на улице 50 лет Октября. Батареи