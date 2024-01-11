В День региона на Международной выставке «Россия» Владимирская область представит культурную...

В День региона на Международной выставке «Россия» Владимирская область представит культурную программуУже 14 января в столице - на масштабной выставке "Россия" на ВДНХ пройдёт День нашего региона. Владимирская область презентует и свою культурную составляющую. Регион представят знаменитые коллективы и артисты. В их числе - гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко и камерный струнный оркестр. Как их совместный проект "Эволюция" победил "культуру отмены"? Об этом - Мария Платанюк.Музыка: вдохновляющая, великая, вечная. Уникальный проект "Эволюция", рожденный на владимирской земле, стал своего рода "музыкальной энциклопедией". Автор "Эволюции"- выдающийся музыкант современности Роман Мирошниченко уверен: у проекта- широкая культурная миссия. На концерты приходят все: от школьников до искушенных меломанов. Лучшие произведения мирового музыкального наследия звучат в исполнении Романа Мирошниченко и владимирского струнного оркестра под руководством Александра Сонина. Роман Мирошниченко рассказывает: с коллективом они пересеклись случайно и поняли: должны выступать и гастролировать вместе.Роман Мирошниченко, гитарист-виртуоз, композитор, лауреат международных конкурсов, советник губернатора Владимирской области по культуре:- "Эволюция" показывает, как музыка развивалась. Мы от классики идём в самые современные жанры, демонстрируем, как они могут самым необычным образом переплетаться... Казалось бы, на первый взгляд, совершенно несовместимые жанры, как они органичны на сцене. Пришла идея записать несколько инструментальных композиций, что мы и сделали.Недавно солисты проекта "Эволюция"- Александр Ананский, Анастасия Лемперт, Игорь Староверов и Андрей Шевляков получили благодарственные письма от Правительства Владимирской области - за большой вклад в развитие культуры и искусства региона и достойное представление области на международных музыкальных конкурсах. Награды вручил губернатор Александр Авдеев. Солисты приняли участие в студийной записи инструментальных композиций гитариста и композитора Романа Мирошниченко. Музыканты подчёркивают: для них это новая, ещё более высокая планка.Игорь Староверов, солист проекта "Эволюция":- Это известный музыкант, с самым большим количеством титулов в Европе, и, конечно, очень приятно играть с Романом Максимовичем, потому что это один из сильнейших музыкантов-гитаристов, который есть сегодня на мировой арене.Андрей Шевляков, солист проекта "Эволюция":- Это один из лучших гитаристов, с которым я играл за всё время. Один из лучших композиторов. Музыка которого мне, конечно же, нравится.Всего за полгода композиции принесли региону несколько престижных титулов и наград международных конкурсов. Альбом "Roman Miroshnichenko plays Stas Namin" с участием солистов проекта "Эволюция" выдвинут на соискание "Грэмми" в категории "Лучший инструментальный альбом" и уже вошел в лонг-лист- предварительный список номинантов.Роман Мирошниченко, гитарист-виртуоз, композитор, лауреат международных конкурсов, советник губернатора Владимирской области по культуре2.50 Четыре таких больших трофея, заокеанских, плюс европейские, плюс из туманного Альбиона. Это тот самый пример , когда культуру невозможно отменить. И мы вопреки этому продолжаем собирать трофеи. И то, что здесь участвуют владимирцы, это особенно здорово. Насколько я знаю, прецедентов не было))Анастасия Лемперт, солистка проекта "Эволюция":- Мы как местные региональные музыканты получили такую возможность, прекрасный опыт, пообщаться музыкально, посмотреть, кто как играет. Этот синтез, который получился, он, однозначно, удачный. И концерты, и гастроли, мы очень рады такому прекрасному сотрудничеству.Идти вперёд, развиваться, писать музыку "не в стол", а для широкого слушателя. "Эволюция" открывает новые грани для всех, кто к ней причастен. Для музыкантов, и, конечно, для публики. Идут столетия, но миссия музыки неизменна- трогать сердца. И в этом её сила.Мария Платанюк "Вести-Владимир".