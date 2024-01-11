В Кольчугино восстановили теплоснабжение Напомним, что в Кольчугино утром 10 января 2024 года...

В Кольчугино восстановили теплоснабжениеНапомним, что в Кольчугино утром 10 января 2024 года произошла крупная авария. В результате утечки в тепловой камере этим утром без отопления остались 96 многоквартирных домов, четыре детских сада, центральная районная больница и железнодорожный вокзал.На месте ремонтных работ вчера вечером побывал губернатор Александр Авдеев.С 18–19 часов шло заполнение системы по большим трубопроводам. Было слито более 80 куб. м воды. Потребовалось около 2,5 часов. Отопление в Кольчугино начали давать примерно с 21.00.Кроме того, к полуночи тепло дали в 82 жилых дома, в больнице и школе. Остальные 14 домов и детские сады должны были начать прогреваться к часу ночи.Как сообщает глава Кольчугинского района Алексей Андрианов, в 18.45 специалисты «Владимиртеплогаз» завершили сварочные работы на сетях теплоснабжения в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Добровольского.15 часов потребовалось на устранение аварии в котельной и теплотрассе, а также возвращение отопления жителям Кольчугино.Фото: ТГ-канал "Авдеев. О важном"