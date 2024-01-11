О том, что в дома вновь подаётся тепло, сообщил губернатор Владимирской области.

В Кольчугино жители 102 домов остались без отопления на 15 часов. О том, что в дома вновь подаётся тепло, сообщил губернатор Владимирской области.Без отопления остались не только жилые дома, но и больница, а также школа №5. По информации Алексея Андрианова, главы района, «Владимиртеплогаз» прекратил ремонтировать сети теплоснабжения около 18:45. Работы шли на пересечении улиц 50 лет октября и Добровольского.В 23:50 Андрианов прошёлся по домам, где ещё горел свет, чтобы проверить результаты работ. По словам жильцов, батареи уже начинали прогреваться к тому времени.Ранее АиФ Владимир об оставшихся без тепла пациентов местной больницы.