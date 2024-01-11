Контракт заключил, а строить не стал. На подрядчика. который должен был возводить физкультурный центр, возбудили административное дело и наложили крупный штраф. Как сообщили в прокуратуре, в

Контракт заключил, а строить не стал. На подрядчика. который должен был возводить физкультурный центр, возбудили административное дело и наложили крупный штраф. Как сообщили в прокуратуре, в августе 2022 года МБУ Ковровского района «Новосельское» заключило контракт с ООО «Хатман Групп». Подрядчик должен был построить физкультурно-оздоровительный центр за 25,5 миллионов рублей. В установленный срок организация так и