Подрядную организацию, взявшуюся возводить физкультурно-оздоровительный центр в Первомайском Ковровского района, оштрафовали на 3,7 млн рублей за бездействие и нарушение контракта.

Подрядную организацию, взявшуюся возводить физкультурно-оздоровительный центр в Первомайском Ковровского района, оштрафовали на 3,7 млн рублей за бездействие и нарушение контракта. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что в августе 2022 года МБУ Ковровского района «Новосельское» заключило договор на сумму свыше 25,5 млн рублей с ООО «Хатман Групп». Подрядчик должен был сдать объект до 30 сентября прошлого года, однако по состоянию на апрель строительство было завершено лишь на 1,4%.Контракт с организацией был расторгнут, а в отношении гендиректора возбудили административное дело.«В настоящее время строительство объекта выполняется новым подрядчиком, завершение работ контролируется городской прокуратурой», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.