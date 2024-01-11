Пожарный Александр Чурнысов, случайно проходящий мимо, стал свидетелем пожара 10 января. Занимаясь своими делами, он увидел дым, поднимающийся над частным сектором, и решил проверить

Пожарный Александр Чурнысов, случайно проходящий мимо, стал свидетелем пожара 10 января. Занимаясь своими делами, он увидел дым, поднимающийся над частным сектором, и решил проверить ситуацию. Оказалось, что источником дыма был частный деревянный дом №12 на улице 2-ая Овражная. Александр вошел внутрь, спас жильцов, а потом вызвал пожарных. Об этом сообщает сообщество «#заметки_спасателя». Из-за задержки в