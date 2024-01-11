В новогодние праздники во Владимирской области состоялось более 80 физкультурно-спортивных...

В новогодние праздники во Владимирской области состоялось более 80 физкультурно-спортивных мероприятийВ период новогодних и рождественских каникул во Владимирской области состоялось более 80 физкультурно-спортивных мероприятий. Об этом сообщило Правительство Владимирской области.Несмотря на аномально холодную погоду, в них приняли участие порядка тысячи жителей региона. Серия массовых мероприятий стартовала с "Трезвого забега" в Коврове и "Забега обещаний" в Радужном и Гусь Хрустальном, их участники пробежали символические 2024 метра.Во Владимире прошли легкоатлетические соревнования а также турнир по шахматам и мини-футболу. Кроме того, в регионе прошли состязания по хоккею и лыжным гонкам.Всего в регионе в настоящий момент порядка 80 катков и хоккейных кортов, а также более 30 лыжных трасс.