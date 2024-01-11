Единый госэкзамен ждет школьников уже через полгода. В 2024 году в ход проведения ЕГЭ внесли ряд изменений. О том, когда будет проходить ЕГЭ и что в нем изменилось, рассказали в областном

Единый госэкзамен ждет школьников уже через полгода. В 2024 году в ход проведения ЕГЭ внесли ряд изменений. О том, когда будет проходить ЕГЭ и что в нем изменилось, рассказали в областном правительстве. В основной период даты экзаменов следующие: 23 мая – география, литература и химия; 28 мая – русский язык; 31 мая – математика; 4